Eskişehir'de korunma altındaki 65 çocuk 29 Ekim'de satranç turnuvasına katıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de korunma altındaki 65 çocuk 29 Ekim'de satranç turnuvasına katıldı

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Eskişehir\'de korunma altındaki 65 çocuk 29 Ekim\'de satranç turnuvasına katıldı
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Eskişehir'de korunma ve bakım altındaki 65 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen satranç turnuvasında buluştu. Turnuva 7-12 ve 13-18 yaş kategorilerinde oynandı; çocukların stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Eskişehir'de korunma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Düzenlenen turnuvaya Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan 65 çocuk katıldı. Çocukların stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen turnuva, 7-12 yaş ve 13-18 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun ve dostluğun birleştirici gücüyle yaşayan çocuklarımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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