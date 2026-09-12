Eskişehir'de KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna bazı adaylar son anda yetişti
Eskişehir'de ÖSYM tarafından yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar erken saatlerden itibaren salon önlerinde bekledi. Saat 10.00'da kapıların kapatılmasıyla bazı adaylar koşarak sınav salonlarına son anlarda girebildi.
Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) bazı öğrenciler son dakika yetişti.
ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar ise koşarak son anlarda yetişti.
Kaynak: İHA
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