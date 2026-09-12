Eskişehir\'de KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna bazı adaylar son anda yetişti

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) bazı öğrenciler son dakika yetişti.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar ise koşarak son anlarda yetişti.