Eskişehir\'de Kuşak Yollar Projesi Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturmak amacıyla yapılması planlanan 'Kuşak Yollar Projesi' ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, organize sanayi kavşağından başlayarak Muttalip, Sakintepe ve Söğütönü istikametinden geçerek Yunusköy kavşağından Bursa yoluna bağlanan kuzey kuşak yolu ve yine Ankara Çevre Yolu organize sanayi kavşağından başlayarak Yaşar Kemal Bulvarı üzerinden devam ederek Eskişehir-Seyitgazi- Afyon il yoluna bağlanacak olan Ankara-Afyon bağlantı yolu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, konuyla ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.

Bahse konu toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Tarım İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Yol İşleri Daire Başkanı Niyazi Solak katılım sağladı. - ESKİŞEHİR