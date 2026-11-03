Eskişehir'de KYK erkek yurtlarında AFAD eğitmenleri afet bilinci eğitimi verdi - Son Dakika
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Eskişehir'de KYK erkek yurtlarında AFAD eğitmenleri afet bilinci eğitimi verdi

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Eskişehir\'de KYK erkek yurtlarında AFAD eğitmenleri afet bilinci eğitimi verdi
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Eskişehir'de KYK'ya bağlı erkek öğrenci yurtlarında AFAD eğitmenleri tarafından afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimler 30 Ekim'de Sivrihisar Erkek Öğrenci Yurdunda başladı, 2 Kasım'da Tepebaşı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda sürdü.

? Eskişehir'de AFAD eğitmenleri tarafından erkek öğrenci yurtlarında afet bilinci eğitimi verildi.

Eskişehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı erkek öğrenci yurtlarında, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından afet bilinci eğitimi verildi. AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, 30 Ekim'de Sivrihisar Erkek Öğrenci Yurdunda başladı. Program, 2 Kasım'da Tepebaşı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen eğitimlerle devam etti.

Kaynak: İHA
Kredi Yurtlar KurumuSivrihisarEskişehirTepebaşıGüncelEğitimYerelAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de KYK erkek yurtlarında AFAD eğitmenleri afet bilinci eğitimi verdi - Son Dakika
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