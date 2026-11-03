Eskişehir\'de KYK erkek yurtlarında AFAD eğitmenleri afet bilinci eğitimi verdi

? Eskişehir'de AFAD eğitmenleri tarafından erkek öğrenci yurtlarında afet bilinci eğitimi verildi.

Eskişehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı erkek öğrenci yurtlarında, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından afet bilinci eğitimi verildi. AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, 30 Ekim'de Sivrihisar Erkek Öğrenci Yurdunda başladı. Program, 2 Kasım'da Tepebaşı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen eğitimlerle devam etti.