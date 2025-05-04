Eskişehir'de Lezzet Festivali Rüzgarı - Son Dakika
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Eskişehir'de Lezzet Festivali Rüzgarı

Eskişehir\'de Lezzet Festivali Rüzgarı

Gastronomi Festivali, yerel ve uluslararası lezzetleri bir araya getirerek büyük ilgi gördü.

04.05.2025 17:53
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Eskişehir Dünya Gastronomi Aşçılar Pastacılar Derneği'nin ev sahipliğinde Seyitgazi ilçesinde düzenlenen Gastronomi Festivali, lezzet meraklılarını bir araya getirdi.

Festival çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşti. Festivalde hem yöresel hem de uluslararası mutfaklardan örnekler sunuldu. Dernek üyeleri tarafından hazırlanan çiğ börek gibi yerel lezzetlerin yanı sıra, çeşitli mutfaklardan tatlar misafirlerin beğenisine sunuldu. Ünlü şeflerin gerçekleştirdiği yemek şovları ve workshoplar da büyük ilgi gördü. Alana kurulan stantlarda, yerel üreticiler tarafından hazırlanan peynir, zeytinyağı ve tatlı gibi ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Böylece ziyaretçiler hem yöresel ürünleri tanıma fırsatı buldu hem de yerel üreticilere destek sağladı. Etkinlik boyunca düzenlenen müzik dinletileri, yarışmalar ve atölye çalışmaları festivale renk kattı.

Dernek başkanı Şükran Çiftçi, festivalin Eskişehir'in gastronomi potansiyelini tanıtmak açısından başarılı geçtiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Lezzet Festivali Rüzgarı - Son Dakika

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