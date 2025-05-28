Eskişehir\'de Lösemili Çocuklar İçin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) lösemiyle mücadele eden ve lösemiyi yenen çocuklara ümit dolu bir gelecek sunmak için düzenlediği farkındalık etkinlikleri kapsamında, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm okulların öğrenci ve öğretmenleri, lösemili kardeşleri için Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

LÖSEV, dünya genelindeki lösemiye dikkat çekmek ve lösemili çocuklara moral vermek amacıyla her yıl, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası düzenliyor. "Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" sloganıyla düzenlenen ve bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası, yurtiçi ve yurtdışında LÖSEV'in etkinlikleri ile hem Türkiye'de hem de dünyada çocuklara umut oluyor. Moral, motivasyon ve kültürel etkileşim odaklı Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası programları, Haziran ayının ilk hafta sonuna dek kapsamında devam ediyor. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geniş katılımcılı Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirdi.

"İlçemizde böyle farkındalıklar olması için her zaman yanlarındayız"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin de katıldığı programda, Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan 200 öğrenci ve öğretmenleri lösemili kahramanlar için tek yürek oldu. Yürüyüşün ardından Başkan Dökmeci konuşmasında, "Uluslararası Lösemili Çocuklar Kutlama Haftası olarak farkındalık oluşturmak için toplandık. Vakıf görevlilerimize ve başkanlarımıza, ilçemizde bulunan değerli öğretmenlerimize, idari amirlerimize bu farkındalık yolunda oldukları için teşekkür ediyorum. İlçemizde yaptığımız her çalışmada bizi yalnız bırakmayan Fahri Keskin Fen Lisesi idarecilerine ve bando ekibine teşekkür ederim. İlçemizde böyle farkındalıklar olması için her zaman yanlarındayız. Bu mücadelemizde herkesin yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR