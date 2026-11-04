Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliği yüksek bulundu, iş birlikleri görüşüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliği yüksek bulundu, iş birlikleri görüşüldü

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Eskişehir\'de mesleki eğitimin niteliği yüksek bulundu, iş birlikleri görüşüldü
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Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitimin durumu ve stratejileri, Genel Müdür Salih Kaygusuz'un katıldığı toplantıda ele alındı. Toplantıda okul-sanayi iş birlikleri değerlendirildi, Kaygusuz kentte mesleki eğitimin niteliğini yüksek buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fiziki ve akademik altyapısı, eğitim ortamları ve öğrenme süreçleri masaya yatırıldı. Ayrıca izleme ve kalite geliştirme faaliyetleri, okul-sanayi iş birlikleri ile ilçe ve okul düzeyinde yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

"Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliği oldukça yüksek"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliğinin oldukça yüksek seviyede bulunduğunu belirtti. Kaygusuz, kentte yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı eğitim yöneticilerine, okul müdürlerine ve sürece emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve sektör iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli, Daire Başkanları Mehmet Faideci ve Mustafa Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile il ve ilçe milli eğitim yöneticileri katıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirGüncelEğitimYerelSon Dakika

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