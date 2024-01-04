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Eskişehir'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Olan Genç Kurye - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Olan Genç Kurye

Eskişehir'de kurye olan Emre Tunç, motosiklet sevgisini vurgulamak için motosikletinin yolcu kısmına berberi alarak seyir halindeyken saç tıraşı oldu. Tunç'un bu anları sosyal medyada paylaşması büyük ilgi gördü.

Eskişehir\'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Olan Genç Kurye
04.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:44
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Eskişehir'de kullandığı motosikleti hem kullanırken hem de berber dükkanına soktuktan sonra üzerinde tıraş olan Emre Tunç, "Berberim arkama bindi, 'Sen devam et, ben arkadan tıraş edeceğim' dedi. Motosiklet sevgimi böyle vurgulamak istedim" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de kurye olan 20 yaşındaki Emre Tunç, işinin haricinde de motosiklet kullanmayı çok seviyor. Motosiklet ile arasında adeta bir 'aşk' olduğunu belirten Tunç, bu sevgisini vurgulamak için ilginç bir yöntem seçti. Motosikletinin yolcu kısmına berberi Onur Uçar'ı alan Tunç, seyir halindeyken saç tıraş oldu. Arkadaşlarına bu anların videosunu çektirip sosyal medyada paylaşan Emre Tunç, oldukça fazla yorum ve beğeni aldı. Son olarak berber dükkanına da motosikleti üzerinde tıraş olan genç kurye ilginç bir yöntemle motosiklet sevgisini vurguladı.

"Kontağı çevirdikten sonra her şey değişiyor benim için"

Motosiklet kullanırken tıraş olan Emre Tunç, çektiği video hakkında şöyle konuştu;

"Motosiklet benim için aşk. Üstüne binince her şeyi unutuyorum. Evimin içine olsun, dışarıya olsun her yere onunla gidesim geliyor. Bir yere gitmek için motosiklet sürmüyorum, motosiklet sürmek için bir yere gidiyorum. İlk başta kuryelikle başladım. Gece gündüz çalıştım, kendime bir motosiklet aldım. Durumum vardı ama kendi çabamla almak istedim. O apayrı bir duygu zaten. Çalışıyorum, yoruluyorum, eve gidiyorum ama şu kontağı çevirdikten sonra her şey değişiyor benim için. O videoyu da motosiklet sevgimi yakınlarıma ve sosyal medyada beni izleyenlere göstermek için çektim. Motorla her şeyin yapılabileceğini göstermek istedim. Kötü eleştiri almadım ama hep sıra dışı yorumlar aldım. Motivasyon olarak bana çok iyi geldi. Benim açımdan devamı gelecek diye umuyorum. Berberim arkama bindi, 'Sen devam et, ben arkadan tıraş edeceğim' dedi. Aslında ahım şahım bir tıraş yapmadı. O göstermelik bir şeydi ama yine de vurgulamak istediğimi vurguladım. Videoyu trafiğin çok yoğun olmadığı bir sokak arasında çektik. Tehlikeli bir durum olmadı."

"Müşteriler, 'Bizi ne zaman motosiklet üstünde tıraş edeceksin?' diyor"

Emre Tunç'u motosiklet üzerinde tıraş eden berber Onur Uçar ise aldığı yorumlarla alakalı, "Emre arkadaşımız salonumuza gelerek bir video fikri olduğunu söyledi. Ben de neden olmasın dedim. Trafiğin olmadığı müsait bir yere geçtik. Tabii önceliğimiz güvenlik oldu. Yanımızda başka arkadaşlarımız da vardı. Onlarla beraber bu videoyu üretmiş olduk. Emre arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyorum. Tabii bu video patladı. Gelen müşteriler, 'Bizi ne zaman motosiklet üstünde tıraş edeceksin, gemi gibi başka yerlerde de tıraş yapıyor musun' gibi sorular sormaya başladı. Yani güzel bir tepki aldık. Düşük sürat çok önemliydi. Zaten o videoda tıraş bitmişti, sadece video için göstermelik bir şekilde olabildiğince minimum riskle çekim yaptık" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Motosiklet Üzerinde Tıraş Olan Genç Kurye - Son Dakika


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