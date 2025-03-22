Eskişehir'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir\'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'de Nevruz Bayramı etkinliklerine katıldı ve barış mesajları verdi.

22.03.2025 11:32
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Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Eskişehir'de Nevruz Bayramı, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programa katılan Vali Hüseyin Aksoy, Dede Korkut duasının okunmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşması yaptı. Aksoy, "Nevruz Bayramı karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün, kardeşçe ve barış içinde bir arada yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu, yeni ve umut dolu günlerin, bolluk ve bereketin müjdesidir. Nevruz'un bu özellikleri nedeniyle Orta Asya'dan Balkanlara yayılan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlandığını görüyoruz. Bu bayramın bu kadar büyük bir coğrafyada aynı ruh ve heyecanla kutlanması ve hep huzurun ve mutluluğun başlangıcı olarak kabul edilmesi, bu ülkeler ve halklar arasındaki tarihi ve kültürel ortaklığın eşsiz bir örneğini teşkil etmektedir. Bu bayram aslında herhangi bir bölgenin bayramı değildir. Bu bayram doğrudan doğruya tabiatın ve toprağın bayramıdır. Güneşin toprağı ısıtmaya başladığı bu bayram, bir anlamda toprağın, tabiatın yeniden canlanması, hayatın yeniden doğmaya başlaması anlamını taşır. Bu bayram, tabiatın kendi bağrından çıkan toprağın, güneşin, suyun, hayatın bir doğal bayramdır. Belki bu yönüyle de bütün dünyada tektir. Bütün insanlığın, dünyanın bayramıdır. Nevruz bu büyük coğrafyada yaşayan halklar için aynı zamanda barışın ve kardeşliğin en önemli sembolüdür. Bizlere hepimizin kardeş olduğunu, hepimizin aynı kökten, aynı ruhtan geldiğini hatırlatan en güzel vesiledir. Nevruz'da bu anlayışla yakılan kutlama ateşi gönüllerimizdeki sevginin, dostluğun ve kardeşliğin en önemli simgesidir. İnsanlık, kötülükleri, çatışmayı, kavgaları geride bırakmayı, barışmayı, dayanışmayı öne çıkarmayı yüreğinde hissetmelidir. Günümüz dünyasının terör ve şiddet ortamı, yaşanan vekalet savaşları ve göç olayları içinde Nevruz'un insanlığa dair farkındalığa, gönül birliğine vesilesi olmasını diliyorum. Başta Değerli Eskişehirliler olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutluyor ve Nevruz'un adı gibi tazelenmeye yol açmasını ve aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini can-ı gönülden temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum," dedi. Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve protokol üyeleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nevruz Bayramı" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılan sergiyi ve stantları gezen Vali Aksoy, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından Nevruz ateşini yakarak üzerinden atlayan Aksoy, temsili demir dövme geleneğini yerine getirdi. Programın sonunda Vali Aksoy, ildeki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerle iftar yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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