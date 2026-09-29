Eskişehir\'de öğrenci yurdu işleyişi Hasan Kalın başkanlığındaki toplantıda görüşüldü

Eskişehir'deki öğrenci yurtlarının işleyişi ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri değerlendirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yurtlarımızda görev yapan eğitim sorumlularının katılımıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; yurtlarımızdaki işleyiş, uygulanacak talimatlar ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt dönemi geçirmeleri için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.