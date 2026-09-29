Eskişehir\'de öğrenci yurdu işleyişi Hasan Kalın başkanlığındaki toplantıda görüşüldü

Eskişehir'de öğrenci yurdu işleyişi Hasan Kalın başkanlığındaki toplantıda görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de öğrenci yurtlarının işleyişi ve yeni dönem usulleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın toplantısında görüşüldü. Yetkililer, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir yurt dönemi geçirmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Eskişehir'deki öğrenci yurtlarının işleyişi ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri değerlendirildi.
2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında yurtlarımızda görev yapan eğitim sorumlularının katılımıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; yurtlarımızdaki işleyiş, uygulanacak talimatlar ve yeni dönemde izlenecek çalışma usulleri ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt dönemi geçirmeleri için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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