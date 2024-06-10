Eskişehir'de Onur Haftası Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Onur Haftası nedeniyle Ulus Anıtı önünde toplanarak yürüyüş yapmak isteyen gruba emniyet güçleri müdahale etti. Ellerindeki pankartlarla slogan atan grubun çevresini saran çevik kuvvet ekipleri, 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de bir grup, Onur Haftası sebebiyle yürüyüş düzenlemek istedi. Ulus Anıtı önünde toplanan gruba emniyet güçleri müdahale etti. Ellerindeki pankartlarla slogan atan grubun çevresini saran çevik kuvvet ekipleri, 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.