Eskişehir\'de Otobüs Seferleri Durgun

Eskişehir'de bir otobüs firmasının yetkilisi olan Gökhan Koşarer, yaz sezonu gelmesine ve biletler ucuzlamasına rağmen seferlerin durgun olduğunu, son yılların en kötü dönemlerinden birisini geçirdiklerini söyledi.

Yaz tatilinin başlaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte turizm sektörü hareketlendi. Vatandaşlar gidecekleri tatil yerlerine kendi araçları veya farklı ulaşım hizmetleriyle ulaşım sağlarken, bu yıl otobüs seferlerine beklenen talep gösterilmedi. Eskişehir'de bir otobüs firmasının yetkilisi olan Gökhan Koşarer, bilet fiyatlarının neredeyse geçtiğimiz yıl ile aynı seviyelerde olmasına rağmen seferlerin durgun olduğunu ifade etti.

"Bu sene her senekinden daha kötü bir sezon yaşıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koşarer, "Bu günleri bir kış sezonu gibi geçiriyoruz. Yazlık yerlere, sahil kenarına giden otobüslerimiz bile şu anda boş. Bu sene neden böyle olduğunu biz de anlayamadık. Bu İran olayları mı yoksa başka bir şey mi etkiledi bilemiyorum ama tatil bölgelerindeki fiyatların aşırı derecede artışı muhtemelen insanları etkiledi diye düşünüyorum. Otobüslerde hiçbir hareket yok, işler çok durgun. Bunun yanı sıra maliyetler her geçen gün artıyor. Mazot 70 TL bandının üstüne çıktı şu anda. Otobüs terminal giriş çıkışları çok pahalanmaya başladı. En ufak bir kasabaya giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, garaj çıkışı için dünya kadar para veriyorsunuz. Maliyetler artıyor. Bilet fiyatlarımız düştü, buna rağmen bir hareketlilik olmuyor" dedi.

"Herkes kendi arabasıyla seyahat edebilir ama bir arabadan iki aile iniyor, bu çok riskli"

Vatandaşların kendi araçları ile ulaşım sağlamayı daha çok tercih ettiklerini belirten Koşarer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda fiyatlarımız; Ankara 500 TL, Bursa 400 TL, Antalya 900 TL. Manavgat-Alanya insanların en çok tercih ettiği yer, Alanya tarafı 1000 TL, İzmir 700 TL. Bizce çok çok düşük fiyatlar bunlar, yine de otobüslerde yolcu yok. Şehir dışından gelen de olmuyor. Üniversite öğrencileri gitti, herkes yerine vardı, ondan sonra Eskişehir'de iş tamamen kesildi. Geçen yıl daha fazla seferlerimiz vardı, yolcu sayımız çok çok daha fazlaydı. Bu sene inanılmaz derecede düştü. Bunun sebebine bakıyoruz, fiyatlar mı diyoruz, geçen senenin fiyatlarına indik şu anda. Diğer illerle görüşüyoruz, oralarda da durum aynı şekilde. Yani bu sene Türkiye'de turizm açısından doğru dürüst bir hareket yok. İnsanlar küçük arabalarla seyahat ediyor. Tamam, herkes kendi arabasıyla seyahat edebilir ama geçen gün bir mola yerinde duruyoruz, bir arabadan iki aile iniyor. Çok riskli, çok tehlikeli şeyler bunlar. Kendine güvenmeyen lütfen yola çıkmasın, yollarda çok fazla acemi şoför var. Elimizden geldiği kadar toplu taşımayı tercih edelim, güvenilir olarak otobüsleri tercih edelim diyorum."