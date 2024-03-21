Eskişehir\'de Otobüs Şoföründen Örnek Davranış

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Eskişehir'de bir belediye otobüs şoförü, engelli bireyin araca binmesine ve inmesine bizzat yardım ederek örnek davranış sergiledi.

İsmi öğrenilemeyen engelli bir birey, yanındaki refakatçisi ile birlikte Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ile Ihlamurkent arasında sefer bayan 26 AB F 526 plakalı belediye otobüsünü binmek istedi. Yunus Emre caddesindeki durakta bekleyen engelli bireyi gören otobüs şoförü Yusuf Altan, aracı kaldırım yanına yanaştırarak engelli aracının otobüse çıkmasına bizzat yardım etti.

Engelli birey ve refakatçisi bu durumdan çok memnun olurken, otobüs şoförü Yusuf Altan, "Hepimiz birey olarak her an engelli olabiliriz. Engelli bireyin belediye otobüsüne binmesi için, durakta işaret yaptığını gördüm. Hemen durakta otobüsü kaldırım kenarına durdurdum. Şoför koltuğundan kalkarak engelli bireyin yanına vardım. Engelli birey, belediye otobüsüne binmek istedi. Engelli bireyi çevredekilerin de yardımları ile belediye otobüsüne bindirdim. Tekrar şoför koltuğuna oturarak seferime devam ettim ve engelli bireyi ineceği yerde tekrar yardımcı olarak indirdim" dedi. - ESKİŞEHİR