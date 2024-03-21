Eskişehir\'de Otobüs Şoföründen Örnek Davranış

Eskişehir'de bir belediye otobüs şoförü, engelli bireyin araca binmesine ve inmesine bizzat yardım ederek örnek davranış sergiledi.
İsmi öğrenilemeyen engelli bir birey, yanındaki refakatçisi ile birlikte Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü ile Ihlamurkent arasında sefer bayan 26 AB F 526 plakalı belediye otobüsünü binmek istedi. Yunus Emre caddesindeki durakta bekleyen engelli bireyi gören otobüs şoförü Yusuf Altan, aracı kaldırım yanına yanaştırarak engelli aracının otobüse çıkmasına bizzat yardım etti.
Engelli birey ve refakatçisi bu durumdan çok memnun olurken, otobüs şoförü Yusuf Altan, "Hepimiz birey olarak her an engelli olabiliriz. Engelli bireyin belediye otobüsüne binmesi için, durakta işaret yaptığını gördüm. Hemen durakta otobüsü kaldırım kenarına durdurdum. Şoför koltuğundan kalkarak engelli bireyin yanına vardım. Engelli birey, belediye otobüsüne binmek istedi. Engelli bireyi çevredekilerin de yardımları ile belediye otobüsüne bindirdim. Tekrar şoför koltuğuna oturarak seferime devam ettim ve engelli bireyi ineceği yerde tekrar yardımcı olarak indirdim" dedi. - ESKİŞEHİR
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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