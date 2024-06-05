Eskişehir'de Otomobil Tamircisi Seyfi Apaş'tan Uzun Yolculuk Öncesi Bakım Tavsiyesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobil Tamircisi Seyfi Apaş'tan Uzun Yolculuk Öncesi Bakım Tavsiyesi

Eskişehir'de otomobil tamirciliği yapan Seyfi Apaş, Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola gidecek sürücülere az yükün yüklenmesinin yanı sıra yağ, antifriz suyu, şanzıman yağlarının, fren hidrolikleri gibi aksamalarının bakımlarını yaptırmasını tavsiye etti. Bakımın yolculuk konforunu ve güvenliğini artıracağına değinen Apaş, ayrıca lastik havalarının kontrol edilmesi ve araçtaki yük durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

05.06.2024 09:56
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Eskişehir'de otomobil tamirciliği yapan Seyfi Apaş, Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola gidecek sürücülere az yükün yüklenmesinin yanı sıra yağ, antifriz suyu, şanzıman yağlarının, fren hidrolikleri gibi aksamalarının bakımlarını yaptırmasını tavsiye etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Bayramda kimisi ailesinin yanına gitmek için kimi vatandaşlarda tatil yapmak için tatil beldelerine gitmeyi planlıyor. Yapılan planlar dahilinde vatandaşların bir bölümü kendi araçlarıyla yola çıkacaklar. Uzun yollara çıkılmadan önce yapılacak bakımlar adeta hayati önem arz ediyor. Özellikle gereğinden fazla yükün araca yüklenmesi fren mesafesini arttırırken, yakıt tüketimi de arttırıyor. Sürücülerin yükün yanı sıra yağ, antifriz suyu, şanzıman yağlarının, fren hidrolikleri gibi aksamalarının bakımlarını yaptırmadan yola çıkmaması öneriliyor.

"800 -900 kilogram geçmeyecek bir şekilde olursa daha rahat bir yolculuk olur"

Eskişehir'de otomobil tamirciliği yapan Seyfi Apaş, uzun yola çıkacak vatandaşları uyardı. Bakımın yolculuk konforunu ve güvenliğini artıracağına değinen Apaş, "Kesinlikle hepimiz yola çıkacağız. Bayram, tatil veya aile ziyaretleri için yola çıkacağız. Bunun için öncelikle aracımızla gideceksek, bazı periyodik bakımların olması gerekiyor. Örneğin sıvı bakımları, sıvı bakımları dediğiniz nedir? Yağ bakımı, antifriz su bakımı, işte şanzıman yağlarının, fren hidrolikleri gibi bakımların kesinlikle yapılması gerekir ki yolda mağdur olmayalım. İkincisi, lastik havalarımızı kontrol etmemiz gerekir. Bunun haricinde aracımızın yük durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz havalara artık ısınmaya başladı, lastikler, fren bakımları ya da en azından balataların kontrol edilmesi gibi bakımları olursa daha iyi olur. Araçların bir kapasitesi vardır, 800 -900 kilogram geçmeyecek bir şekilde olursa daha rahat bir yolculuk olur. Bunu daha dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Ağırlık en çok fren mesafesini etkiler. Burada işte ani bir durman gerektiğinde duramazsın. Kazaya sebebiyet verir. Yani bugün şehir dışına çıktığımız zaman 90-100 kilometre süratle gidiyoruz ama burada bir fren mesafesi gerekir. Bayram trafiği yoğun, aracın arkasına fazla yaklaşırsın. Fren mesafesi uzadığı zaman duramazsın, bu da kazaya sebebiyet olur. Onun için mümkün olduğu kadar fazla yük koymadan lastik havalarını, frenleri kontrol ettirerek yola çıkarsak daha iyi olur. Araçtaki yük durumuna göre yakıtımız artar. Yani aracın şöyle söyleyeyim, kapasitesinden fazla yük attığımız zaman bu arabanın işte dördüncü viteste gideceği yerde vites düşersin, çekiş düşük olur. Çekişi düşük olmasa yakıtı arttırır haliyle bu arabada klima kullanacağız. Yaz günü bu yakıtı bir miktar daha arttırır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Otomobil Tamircisi Seyfi Apaş'tan Uzun Yolculuk Öncesi Bakım Tavsiyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Otomobil Tamircisi Seyfi Apaş'tan Uzun Yolculuk Öncesi Bakım Tavsiyesi - Son Dakika
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