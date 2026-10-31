Eskişehir\'de Prof. Dr. Hasan Mandal, eski okulunda öğrencilere tecrübe aktardı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında bir zamanlar öğrencisi olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Prof. Dr. Hasan Mandal, eğitim ve kariyer yolculuğundaki tecrübelerini paylaştı.

Eğitim ve kariyer yolculuğundaki tecrübelerini katılımcı öğrencilerle paylaşan Mandal, geçmişten bugüne edindiği akademik ve mesleki birikimleri aktardı. Programda öğrencilere hedeflerine ulaşma sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlardan bahsedilirken, gençlerin yönelttiği sorular da yanıtlandı. Etkinlik, günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.