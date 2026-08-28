Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak’ın acı kaybı

Tedavi gördüğü Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Afyon İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın annesi Rüveyde Altınkaynak (75) Eskişehir'de toprağa verildi.

Çamlıca Hacılar Camii'de Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhume Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazını İl Müftü Vekili Sacit Ekerim kıldırdı.

Büyük bir katılımın olduğu Rüveyde Altınkaynakın cenazesine AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Müftü Vekili Sacit Ekerim, Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile Rüveyde Altınkaynak'ın evlatları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Eskişehirli olan ve geçmiş yıllarda Eskişehir'deki çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapan Altınkaynak, sırasıyla Bilecik ve Yozgat il milli eğitim müdürlüğü görevlerinin ardından son olarak Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmıştı.