Eskişehir'de Sabiha Gökçen'in Hayatını Anlatan Belgesele Yoğun İlgi

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in hayatını konu alan "Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen" belgeseli, Eskişehirliler ile buluştu.

Sabiha Gökçen'in başarı dolu kariyeri ve olağandışı hayat hikayesini anlatan belgeselin Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da yapılan gösterimine, Eskişehirlilerin yanı sıra yapımcı-yönetmen Gülşah Çeliker, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Saltık ve belediye bürokratları da katıldı.

Belgesel gösteriminden önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden yapımcı-yönetmen Çeliker, Başkan Büyükerşen'e destekleri için teşekkür ederek, "Dünya Sinemasında İstanbul" adlı kitabı hediye etti.

Önceden belirlenen programı sebebiyle belgesel gösterimine katılamayacak olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve dünya tarihinin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in hayatının belgeselinin yapılması beni çok mutlu etti. Verdiğin emekler için sana kalpten teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi, havacılık tarihi ve Atatürk Türkiyesi'nde barış ve kadın temalarını izleyici ile buluşturan "Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen" belgeseli seyircinin büyük beğenisini topladı. Belgesel sonrası gerçekleştirilen söyleşide yapımcı yönetmen Gülşah Çeliker, belgeselin yapım sürecini izleyicilerle paylaşırken, Piri Reis'in hayatını anlatacağı belgeselin de çalışmalarına başladığının müjdesini verdi.