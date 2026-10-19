Eskişehir'de seramikçi Alina Öznür, Selçuklu motiflerini bıçak kullanmadan üretiyor - Son Dakika
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Eskişehir'de seramikçi Alina Öznür, Selçuklu motiflerini bıçak kullanmadan üretiyor

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Eskişehir\'de seramikçi Alina Öznür, Selçuklu motiflerini bıçak kullanmadan üretiyor
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Eskişehir'de 2000 yılında seramik atölyesinde çalışmaya başlayan Alina Öznür, Selçuklu motifli ürünleri yaklaşık bir hafta veya 10 günde tamamlıyor. Ellerini sermayesi olarak gören Öznür, bıçak kullanmadığını belirterek üretim yapmak isteyenlere cesur olmalarını önerdi.

Eskişehir'de yaşayan Alina Öznür, atölyesinde seramikten yaptığı ürünlerin tasarımlarını da yaparak baştan oluşturuyor. İşini severek yaptığını belirten sanatçı, ellerini sermayesi olarak gördüğü için bıçak kullanmaktan bile çekindiğini anlattı.

Alina Öznür, 2000 yılında başladığı seramik atölyesinde bugün hala sanatını icra etmeye devam ediyor. Yaptığı çalışmalarda genelde Selçuklu motifleri üzerinde çalıştığını belirten Öznür, bir ürünün ortaya çıkmasının yaklaşık bir hafta veya 10 günü bulduğunu söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Alina Öznür, ellerinin sermayesi olduğunu ve herhangi bir zarar gelmemesi adına bıçak bile kullanmadığını anlattı. Atölyesini maddi sıkıntılar içindeyken açtığını ama bu işe başlamasındaki en büyük unsurun cesaretli olmasından kaynaklandığını anlatan Öznur, sanatla uğraşarak üretimde bulunup ticaret yapmak isteyen vatandaşlara cesaretli olmaları tavsiyesinde bulundu.

"Selçuklu motifleri üzerin de çalışıyorum"

Yaptığı çalışmaların aşamalarından bahseden Alina Öznür, "Seramik üretimi aynı zamanda sanat terapisi uygulayan bir atölyeyiz. Ürünlerimiz kendi ürettiğimiz sanat eserleri, zaman içerisinde, kendi kendine gelişip oluşan eserlerdir. Her bir eserin farklı çıkış hikayesi var. Ama Selçuklu motifleri üzerin de çalışıyorum. Bir ürünü oluştururken ilk önce tasarlıyoruz. Daha sonra çamur uygulamasını yapıyoruz. En son olarak boyama uygulamasını gerçekleştiriyoruz. İşlem sonunda ürünler fırınlanıp iş bitmiş hale geliyor ve sunum aşamasına geçiyoruz. Bizim yaptığımız boyama işlemi diğer resim, grafik veya diğer sanatlardaki boyama işlemlerinden farklı. Seramik boyaları diğer boya türlerinden farklı oluyor. Isıya dayanıklı oluyorlar. Fırınlandığında boyaları ortaya çıkıyor. Aslında küçük ve büyük bir seramiği yapmanın arasında fark yok. Seramikten olan çok küçük bir boncuk tanesini yapmak bir hafta kadar sürer. Çünkü uygulamaya başladıktan sonra şekillendirirsiniz. Sonra kurma aşamasına geçersiniz. Bu aşamadan sonra ise diğer uygulamaları yapıp bitirmesi en az bir hafta 10 günü bulabiliyor" dedi.

"Sanat için doğduğumu düşünüyorum"

Mesleğini severek yaptığını ve sermayesi olarak gördüğü ellerini herhangi bir zarar görmemesi için koruduğunu anlatan Öznür, "Ben işimi çok seviyorum. Başka meslek yapabileceğimi sanmıyorum. Sanat için doğduğumu düşünüyorum. Çok keyif alıyorum yapmaktan, uygulamaktan ve tasarlamaktan. Dünyanın farklı bir gidişi var artık. Bu gidiş içerisinde sevdiğin işi yapabilmek özel bir şey. Ben mesleğimi seviyorum ve çok mutluyum. Herkesin bir sermayesi var, benimki de ellerim. Ben bunu fark ettikten sonra ellerime dikkat etmeye başladım. Hatta biraz önce dedim ya sizin kameranız ne kadar değerliyse benim de ellerim değerli. Dikkat ediyorum çünkü ellerim ile sanatımı icra ediyorum. Mesela bıçak kullanmıyorum çok fazla. Onları zorlamıyorum çünkü onlar benim için değerli. İşimi ellerimle yaptığım için dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Onlara önerim asla korkmamaları"

Konuşmasına devam eden Alina Öznür, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sanat kısmıyla her kadın ilgileniyor. Sadece kadınlar değil aslında, cinsiyetçi yaklaşmayayım ama herkes sanatla bir şekilde ilgileniyor. Fakat ticari kısmına yönelirken korkuyorlar. Benim onlara önerim asla korkmamaları. Çünkü üretilmiş her şey bir kazanca dönüştürülebilir. Her sunduğunuz ürün başkasının ilgisini muhakkak çekecek. Bu yüzden sadece cesur olmalarını öneriyorum. Benim 26 senedir atölyecilik yapmamdaki en büyük unsur cesaretimdir. Sanat yapmak isteyen herkes başlasın. Bu atölyeye başlamak zor bir süreçti. Mesela hiç param yoktu başladığımda. Lakin yürürken şöyle dedim: 'Param olmayabilir ama ellerim var, benim sermayem ellerim olacak' deyip çıktım yola."

Kaynak: İHA
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