Eskişehir\'de Sıcak Hava Kalabalıkları Artırdı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hafta sonu Adalar Mevki ve Tarihi Odunpazarı Bölgesi gibi şehrin turistik noktalarındaki yoğunluklar da arttı.

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak havalar dolayısıyla, Eskişehir'deki yerli ve yabancı turist sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sıcaklıkların gün içinde 30 derecelere kadar yaklaşmasıyla birlikte hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, şehir merkezlerine akın etti. Özellikle Porsuk Bulvarı Adalar Mevki, 2 Eylül Caddesi ve Odunpazarı çevresi gibi yoğun ve işlek caddelerdeki kalabalıklar oluşturdu. Vatandaşlar Adalar çevresinde yürüyüş yapıp gondola binerken, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki yerli ve yabancı turistlerin de hediyelik eşya alışverişleri gerçekleştirdikleri görüldü. - ESKİŞEHİR