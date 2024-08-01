Eskişehir'de şiddete uğrayan köpek yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika
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Eskişehir'de şiddete uğrayan köpek yeni yuvasına kavuştu

Eskişehir\'de şiddete uğrayan köpek yeni yuvasına kavuştu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde misafir edilen, şiddete uğrayan 'Pamuk' isimli köpek yeni yuvasına kavuştu. Pamuk'a Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Özge Canbul evini açtı.

01.08.2024 18:46  Güncelleme: 18:48
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde misafir edilen, şiddete uğrayan "Pamuk" isimli köpek yeni yuvasına kavuştu. Pamuk'a Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Özge Canbul evini açtı.

Tepebaşı Belediyesi, Doğal Yaşam Merkezi ile ilçedeki hayvanların yeni bir yuvaya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğe şiddet uygulayan Y.K. isimli şahıs hakkında "Hayvana Eziyet" suçu kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Şiddete maruz kalan köpek ise Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde korumaya alındı. Tepebaşı Belediyesi veterinerleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen köpeği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli zabıt katibi Özge Canbul sahiplenmek isteyerek başvuruda bulundu. Canbuy, Doğal Yaşam Merkezi'nde sahiplendirme işlemleri tamamlanan köpeğe "Pamuk" ismini verdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da Canbul ile bir araya gelerek, örnek davranışı nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: ANKA

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