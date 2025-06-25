Eskişehir'de Sifon Limonata Satışları Artacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Sifon Limonata Satışları Artacak

Eskişehir\'de Sifon Limonata Satışları Artacak
25.06.2025 14:55
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Yaz aylarıyla birlikte Eskişehir'de sifon limonata satışlarının artması bekleniyor. Esnaf umutlu.

Yaz aylarının gelmesiyle ve turistlerin çoğalmasıyla Eskişehir'e özgü sifon limonataya olan ilginin artması bekleniyor.

Eskişehir'de sifon limonata satan esnaf, yaz aylarının gelişiyle birlikte satışların artmasını umut ediyor. Hem sıcak havalarda serinletmesiyle hem de uygun fiyatıyla tercih edilen bir içecek olduğunu vurgulayan satıcı Mehmet Satır, hareketliliğin artmasını beklediğini ve fiyatların uygunluğuna dikkat çekti. Okulların yeni kapanması ve yabancı turist hareketliliğinin başlamasıyla birlikte işlerinin canlanacağını söyleyen esnaf Mehmet Satır; "Şimdilik satışlarda bir değişiklik yok, okullar yeni kapandı bundan sonra satışların daha güzel olmasını bekliyoruz. Bir de Avrupalıları bekliyoruz, onlar gelince bizim işlerimiz daha güzel oluyor" dedi.

"Fiyatlar neredeyse su parası"

Ürünlerinin hem serinletici hem de ekonomik olduğunu vurgulayan Satır, "Büyük bardak 30 lira, neredeyse su parası. Bir kafeye gitsen 100 liradan aşağı içemezsin" diyerek fiyat avantajına dikkat çekti.

Sifon limonatayı özel olarak hazırladıklarını belirten Satır, içeriğinde portakal, limon, şeker ve soda bulunduğunu belirterek, "Özel yapıyoruz portakal, limon, şeker ve sodayla karıştırılan bir şey, sıcak aylarda ferahlatır." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sifon Limonata Satışları Artacak - Son Dakika

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