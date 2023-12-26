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Eskişehir'de güneşli havadan faydalanmaya çalışan sokak hayvanları - Son Dakika
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Eskişehir'de güneşli havadan faydalanmaya çalışan sokak hayvanları

Eskişehir genelinde son zamanlarda havaların soğumasıyla birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, bugün öğlen saatlerinde güneşli alanlarda vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı.

Eskişehir\'de güneşli havadan faydalanmaya çalışan sokak hayvanları
26.12.2023 - 15:28,
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Eskişehir'de 13 dereceye kadar yükselen sıcak ve güneşli havadan sokak hayvanları da faydalanmaya çalıştı.

Eskişehir genelinde son zamanlarda havaların soğumasıyla birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, bugün öğlen saatlerinde güneşli alanlarda vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de güneşli havadan faydalanmaya çalışan sokak hayvanları - Son Dakika
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