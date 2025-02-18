Eskişehir'de Sokak Hayvanları İçin 12 Yeni Karar Alındı

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Eskişehir'de 10 gündem maddesi ile gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı sonucunda, kamusal alanlardan başlanarak sokak hayvanlarının toplama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kapsamlı bir şekilde kısırlaştırma çalışması yapılması gibi 12 yeni karar alındı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valiliğinin başkanlığında 17 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda; sahipsiz hayvanların korunması, denetimlerin yapılması, güvenli bir şekilde toplanması, toplanan hayvanların bakımevi ve doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmesine yönelik çalışmalar hakkında çeşitli kararlar alındı. Kararlar, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Hayvan bakımevlerinin kapasitesi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması hakkında görüşüldü

Toplantıda; sokaklardaki sahipsiz köpeklerle ilgili yerel yönetimlerin yapacağı iş ve işlemlerin görüşülmesi, Eskişehir'deki hayvan bakımevlerinden kişilerin sahiplenebileceği hayvan sayısının belirlenmesi, kedi ve köpeklerin kaçak üretimini ve satışını engellemek amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında kurulda görüşülmesi, kentteki sahipsiz hayvan sayısı dikkate alınarak hayvan bakımevlerinin kapasitesi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması hususunun görüşülmesi gibi 10 madde üzerinde değerlendirmede bulunuldu.

Kent genelinde 41 bin 719 hayvan kayıt altına alındı

Değerlendirme yapılmadan önce Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce sunum yapıldı. Sunumda, Odunpazarı ilçesinde 12 bin 990 kedi, 5 bin 560 köpek; Tepebaşı ilçesinde 13 bin 687 kedi, 6 bin 196 köpek; diğer ilçelerde 462 kedi, 2 bin 824 köpek; kent genelinde toplam 27 bin 139 kedi ve 14 bin 580 köpek olmak üzere 41 bin 719 hayvanın kayıt altına alındığı belirtildi. 2024 yılında bin 207 adet, 2025 yılında 185 adet talep ve şikayet değerlendirildiği; 2024 yılında 59 kişiye 2 milyon 15 bin 301 TL, 2025 yılında 6 kişiye 128 bin 98 TL 'Hayvan Hakları İhlali Tutanağı' düzenlenerek idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Odunpazarı ve Tepebaşı Hayvan Bakımevleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; 2024 yılında 837 hayvanın sahiplendirildiği, 4 bin 446 hayvanın aşılandığı, 3 bin 930 hayvanın kısırlaştırıldığı; 2025 yılı ocak ayı sonu itibariyle 59 hayvanın sahiplendirdiği, 219 hayvanın aşılandığı, 178 hayvan kısırlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kamusal alanlardan başlanarak sokak hayvanlarının toplama işlemleri yapılacak

Kurulun değerlendirmeleri sonucunda; Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) veri tabanına kayıtlı 121 yerel hayvan koruma görevlisine ait kimlik kartının iptal edilmesine ve gerekli duyuruların yapılmasına, söz konusu kimlik kartlarının Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından teslim alınarak imha edilmesine; öncelikle şikayet, saldırı vakaları ve bulaşıcı hastalık risklerinin yüksek olduğu hastane, AVM, toplu taşıma araçları, parklar ve benzeri kamusal alanlardan başlayarak toplama işlemlerinin yapılmasına, bu hayvanların bakanlık veri sistemine kaydedilmesine, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakım evinde barındırılmasına, bu hayvanların geri bırakılmaması konusunda yerel yönetimlerce her türlü önlemin alınmasına, mevcut kapasitesi yeterli olmayan Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'nin kapasitelerini arttırmaya ve doğal yaşam alanı oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalarını ivedilikle sonuçlandırmalarına, bir sonraki toplantıda bununla ilgili yapılan çalışmalar hakkında kurula bilgi vermelerine; 1 kişinin hayvan bakımevlerinden sahiplenebileceği hayvan sayısının 5 olarak belirlenmesine karar verildi.

Sokak hayvanları için kapsamlı bir şekilde kısırlaştırma çalışması yapılacak

Ayrıca; 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ne göre, mevcut hayvan bakımevlerinin asgari şartlarını sağlaması amacıyla ilgili belediyelerin eksikliklerini tamamlayarak, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde çalışma izin belgesini almaları; kent genelinde sokak hayvanları için kapsamlı bir şekilde kısırlaştırma çalışması yapılmasına, bu amaçla Eskişehir- Bilecik Veterinerler Hekimler Odası ile Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma yapılması, bu çerçevede Veteriner Hekimler Odası'na bağlı veteriner hekimlerin gönüllülük esasına göre belediye bakımevlerinde çalışmalara katkı sağlamalarına; nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyelerinin de sahipsiz hayvanlar için 'Doğal Yaşam Alanları' ve 'Özel Yaşam Alanları' oluşturulmalarının önerilmesine oy birliği ile karar verildiği açıklandı. - ESKİŞEHİR