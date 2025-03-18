Eskişehir\'de Sokak Hayvanları İçin Uyarı

Eskişehir'de sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kaplarının üzerine asılan uyarı notu dikkat çekti.

Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta, kedi ve köpeklerin beslenmesi için bir köşe oluşturuldu. Duyarlı bir vatandaş kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmaya çalışırken, mama ve su kaplarını çalanların da bu davranışlarından vazgeçmesi istediği bir not bıraktı. Bir duvarın üzerine sprey boya ile yazılmış 'Sevdim!' ifadesinin yanı sıra, bir kağıda yazılı 'Hayvanların mamalarını çalmayın!' uyarısı dikkat çekti. - ESKİŞEHİR