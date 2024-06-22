Eskişehir'de Solunum Yetmezliği Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Adana'ya Uğurlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Solunum Yetmezliği Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Adana'ya Uğurlandı

Eskişehir\'de Solunum Yetmezliği Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Adana\'ya Uğurlandı

Eskişehir'de solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden polis memuru Basri Ünüvar'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrası memleketi Adana'ya gönderildi. Ünüvar için düzenlenen törende, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, cenazenin yarın Kozan'da defnedileceğini belirtti.

22.06.2024 11:47
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Eskişehir'de solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden polis memuru Basri Ünüvar'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören sonrası memleketi Adana'ya gönderildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Mayıs'ta tedaviye alınan 28 yıllık polis memuru Ünüvar, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine Ünüvar için, tören düzenlendi. Saygı duruşunun ardından Ünüvar'ın öz geçmişi okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, törende Ünüvar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Düzenlen törenin ardından polisin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi.

Polis memurunun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Kozan'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, törende Ünüvar'ın ailesine başsağlığı diledi. Törene Ünüvar'ın yakınları, mesai arkadaşları ile askeri erkan katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Solunum Yetmezliği Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Adana'ya Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Solunum Yetmezliği Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Adana'ya Uğurlandı - Son Dakika
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