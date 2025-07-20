Eskişehir'de bir arkadaş grubu yakaladıkları balıkları sportif balıkçılığın devam edebilmesi için tekrar gölete bırakıyorlar.
Tepebaşı ilçesinde bulunan gölette bir arkadaş grubu sportif amaçlı balık tutuyor. Bu balık tutma etkinliği sırasında yaklaşık 3 ila 10 kilo arasında olan yaklaşık 10-12 balık yakalıyorlar. Tuttukları balıkları ise bu spor dalının devam edebilmesi adına tekrar göllere bırakıyorlar. Yaptıkları bu davranış ise çevre duyarlılığına iyi bir örnek oluyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Sportif Balıkçılık - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?