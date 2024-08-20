Eskişehir\'de Süper Ay Fotoğrafları Büyüledi

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Eskişehir'de Hadi Mousavi tarafından çekilen 'Süper Ay' fotoğrafları görenlere eşsiz bir manzara sundu.

Dünya'dan bakıldığında Ay'ın normalde görünen boyutundan biraz daha büyük ve parlak olduğu 'Süper Ay' bu gece saat 04.30 sularında gerçekleşti. İlginç astronomik olay yurt genelindeki pek çok noktadan gözlemlenip vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntülenirken, Eskişehir'de Hadi Mousavi tarafından fotoğraflandı. Sivrihisar Saat Kulesi'nin bulunduğu tarihi bölgede oluşan görsel şölen de Mousavi'nin fotoğraf karelerine yansıdı. O eşsiz manzaralar ise görenlerin büyük beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR