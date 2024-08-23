Eskişehir\'de Tarım Çalıştayı Gerçekleştirildi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün moderatörü olduğu tarım çalıştayında çiftçi ve sektör temsilcilerinin üretim sürecinde karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalıştaya canlı bağlantıyla katıldı.

Tarım çalıştayı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Yerleşkesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yüksek katılımla gerçekleşen çalıştayın moderatörü olan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, açılış konuşmasını yaptı. Ardından salonda hazır bulunan ve söz almak isteyen çiftçi ve sektör temsilcilerine tek tek söz verilerek tarımsal üretim sürecinde karşılaştıkları problemler, bunların çözülmesi konusundaki öneriler ve talepler ayrıntılı olarak dinlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çalıştaya canlı bağlantıyla katıldı

Çalıştay esnasında İl Müdürü Gümüş'ün cep telefonundan canlı olarak bağlanarak toplantıya katılım sağlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katılımcıları selamlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak halihazırda devam eden çalıştayda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla sorun ve talepleri ayrıntılı olarak dinlediğini, çözüm önerilerini dikkate alarak bir rapor halinde kabul edeceğini ve çözüme kavuşturmak üzere değerlendireceklerini dile getirdi. Bakan Yumaklı, "Eskişehirli çiftçilerimize öncelikle iyi ki varsınız diyorum. Eskişehir tarımı için yoğun bir katılımla çalıştayda bir araya gelmeniz çok kıymetli. Katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Elbetteki problemlerimiz var ve sizler orada problemleri çözmek adına ne yapılabileceğini konuşuyorsunuz. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Ender beyden sizin bizlere ileteceğiniz her bir sözü tek tek dinleyeceğim. Şundan emin olun ki, bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonrada ne yapabiliyorsam sonuna kadar yapacağım inşallah. Çalıştaya katılan herkese hürmetlerimi sunuyorum. Eskişehir'e geldiğimde görüşmek üzere. Çalıştayın Eskişehir tarımına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Çiftçiler 4 saat süren çalıştayda kendilerini ifade etme imkanı buldular

Çalıştayda süre kısıtı olmaksızın söz verilen genç çiftçiler, deneyimli çiftçiler, Ziraat Odası Başkanları, akademisyenler, Kooperatif ve Birlik Başkanları, kadın çiftçiler yaklaşık olarak 4 saat süren çalıştayda çok geniş kapsamlı olarak kendilerini ifade etme imkanı buldular. Çalıştay sonunda yeniden söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, çalıştaya katılım sağlayan bütün çiftçilere, üretici örgütü temsilcilerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eskişehir'de bulunan kurum amirlerine, akademisyenlere, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ederek çok verimli geçen bu çalıştayın kazanımlarını derleyip bir rapor haline getireceklerini ve en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sunacaklarını bildirdi.

Çalıştaya katılan çiftçilerin talebi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, çalıştayda dile getirilen sorunlar ve taleplerin yazılarak hazırlanacak raporu çiftçilerin bizzat sunması için Tarım ve Orman Bakanı'ndan randevu alacağı sözünü verdi. Çalıştayda Eskişehir içerisinde çözüme kavuşturulabilecek sorun ve talepler de ilgili kurum, kuruluş, oda, birlik ve belediyelere gönderilip takipçisi olunacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR