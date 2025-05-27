Eskişehir\'de Tarımsal Üretim İçin Gübreleme

Eskişehir'de iklim değişikliğine dayanıklı tarımsal üretim için gübreleme yapılan mera arazisinin 3 milyon metrekareye ulaştığı açıklandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 'Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yayımı Projesi' çerçevesinde; Sivrihisar İlçesi, Koçaş Mahallesi'nde toprakta organik madde miktarını arttıran, doğal zeolitler ve mikrobiyal gübre ile araziye uygulama yapıldı. Uygulamada kullanılan gübrelerin hepsinin doğal, organik madde ile su tutma kabiliyeti yüksek, yerli ve milli ürünler olduğuna dikkat çekildi.

"Su tutma kapasitesi yüksek ve toprağı iyileştirecek ürün gruplarını çiftçilerimize öğretmekteyiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gümüş, "Yürütücüsü olduğumuz projede, projeyi sahiplenerek bizlere destek olan köy muhtarımız Sezai Beye ve köylülerimize şükranlarımı sunuyorum. İklim değişikliğine karşı çiftçilerimize yaparak ve görerek öğrenme düsturu ile uyguladığımız projenin merada gübreleme faaliyetinde bulunuyoruz. Tüm köylümüz, özellikle küçükbaş hayvan sahiplerimizin hepsi burada traktörleri ve ekipmanları ile bizlere destek veriyorlar. 2 hafta önce Çifteler, Zaferhamit mahallesinde bulunan merada 1,5 milyon metrekare gübreleme yapmıştık. Bugün burada yaptığımız gübreleme ile proje çerçevesinde, merada yaptığımız gübreleme 3 milyon metrekareye yükseldi. Kullandığımız gübreler yerli, organik kökenli leonardit, klinoptilolit ve Eskişehir'de üretilen sıvı mikrobiyal gübrelerdir. Su tutma kapasitesi yüksek ve toprağı iyileştirecek ürün gruplarını siz değerli çiftçilerimize bizzat uygulatarak öğretmekteyiz" dedi.

"Macar Fiği tohumu vererek yem üretimini destekledik"

Bu faaliyetin tamamının Birleşmiş Milletler tarafından finanse edildiğini dile getiren İl Müdürü Gümüş, "Nisan ayında Koçaş Mahallesi'nde sizlerle susuzluğa dayanıklı 37 bin metrekare meyve bahçesi tesis etmiştik. Yine Zaferhamit ve Koçaş Mahallelerinde 500 bin metrekare araziye toprakların organik medde seviyesini arttırmak için Macar fiği tohumu vererek yem üretimini de destekledik. Bugün çiftçilerimiz Macar fiğlerini hasat ederken verimin güzel oluşundan dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar. Proje çerçevesinde, meralarda ve şahıs arazilerinde yaptığımız çalışmalar 4,3 milyon metrekareye ulaştı. Projede emeği geçen Proje Koordinatörü Yurdal Çetinkaya ve proje ekibine çok teşekkür ederim. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretmek isteyen çiftçimizin her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından merada toplu gübreleme gerçekleştirildi

İl Müdürü Gümüş, konuşmasının ardından direksiyonuna geçtiği traktörle 20 bin metrekarelik parsele leonardit, klinoptilolit ve mikrobiyal gübreleme uygulamasını bizzat kendisi yaptı. Köy muhtarı ve çiftçiler de merada toplu gübreleme gerçekleştirerek İl Müdürü Gümüş ve ekibine teşekkürlerini sundular. Gübrelemeye tüm çiftçilerin traktör ve ekipmanlarıyla katılmaları projeyi ne derece sahiplendiklerini gösterdi.

Söz konusu etkinliğe Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yanı sıra Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk, Beylikova Besi OSB Müdürü ve aynı zamanda Proje Koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkaya, proje ekibi, Mahalle Muhtarı Sezai Kara, teknik personel ve çiftçiler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR