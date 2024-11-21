Eskişehir'de Teknopark Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Teknopark Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir\'de Teknopark Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir'de ATAP ile Teknopark süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21.11.2024 10:59
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Eskişehir'de 'ATAP ile Teknopark Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı' ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) ev sahipliğinde Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP A.Ş.) işbirliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken yaptı. Girişimcinin kime dendiğinden, Teknopark fikrinin hayata geçiriliş sürecinden, ATAP'a fikir kabul sürecinin nasıl gerçekleştiğinden bahseden Müdür Telçeken, "Hayatım boyunca birçok farklı alanda çalışma, farklı alanları deneyimleme fırsatım oldu ve tecrübelerim sonunda risk almanın, yenilikçi olmanın ve yapmak istediğin şey için emek harcamanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu anladım. Teknopark projesini hayata geçirme sürecimizde risk alarak, yenilikçi düşünerek, oluşturmak istediğimiz fikir için emek ve zaman harcayarak bugün bulunduğumuz konuma gelmiş bulunuyoruz. Hayatta herkesin algısı ve düşünmesi farklıdır ve bu projede desteklendiğimiz yer kadar, eleştirildiğimiz yerler de oldu. Birlikte bu süreç içinde sağlam temeller attık, geliştik ve büyüdük. Hedefimiz ileriye de sağlam adımlarla ilerlemek ve faaliyet alanımızı ve faaliyetlerimizi geliştirmek" dedi.

Açılış konuşmasının ardından bilgilendirme toplantısı Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Seda Gürcüoğlu Eriş, 4691 sayılı kanun çerçevesinden Teknopark kabul süreçlerinden, bu sürece yön veren etkenlerden ve karşılaşılan sorunların nasıl halledildiğinden bahsetmesiyle devam etti. Ardından Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Aslı Tiryaki, Teknopark raporlama süreçlerini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Sonrasında İş Geliştirme Uzmanı Hasan Göde, iş geliştirme süreçlerinden ve izlenen yollarla ilgili bilgi paylaştı. Son olarak Tesis Yönetimi ve Operasyon Sorumlusu Arınç Zeybek ise, tesisin nasıl olduğu, işleyişi ve kiralama süreçleri hakkında konuştu.

Toplantı, ATAP A.Ş. ekibinin katılımcıların sorularını cevaplandırması ve karşılıklı fikir paylaşımında bulunması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Teknopark Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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