Eskişehir'de Terkedilen Kediye Destek Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Terkedilen Kediye Destek Arayışı

Eskişehir\'de Terkedilen Kediye Destek Arayışı

Eskişehir'de terk edilen kediyi besleyen esnaf, sıcak bir yuva arıyor ancak kutunun kaldırılması tepki çekti.

29.09.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de terk edildiği düşünülen sevimli kediye yaklaşık 1 haftadır göz kulak esnaf sıcak bir yuva arayışı içerisine girerken, hayvanın barınması için konulan karton kutunun ortadan kaldırılması tepkiye yol açtı.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi ile Yalbı Sokak kesişiminde terk edildiği düşünülen bir kediye esnaf bakmaya başladı. Yaklaşık 1 haftadır bölgede bulunan kediyi esnaf çeşitli gıdalarla beslemeye gayret ederken, süt dışında hiçbir şey tüketmeyen hayvanın her geçen gün zayıfladığı görüldü. Dışarıda yaşamaya alışkın olmadığını tahmin edilen uysal kedi için özellikle kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle endişelenen esnaf, onun için sıcak bir yuva aradığını açıkladı. Talihsiz hayvanın kalması amacıyla bir dükkanın köşesine yerleştirilen kutunun bilinmeyen kişiler tarafından ortadan kaldırılması ise büyük tepkiye neden oldu.

"Belli ki kendisi yaşamayı, ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini bilmiyor"

Sevimli kedi için sıcak bir yuva aradıklarını açıklayan simitçi Elvan Dönmez, "Bu kedi hemen hemen bir haftadır buralarda peydah oldu. Belli ki ev kedisi. Çok uysal ve sadece kendini sevdirmek istiyor. Devamlı önümüze yatıyor. Yetişkin bir kedi. Esnafça sahiplenmeye çalıştık. Ben tavuk ciğeri aldım, verdim. Hayvan yemedi. Kuru mama verdik, yemedi. Sadece süt içiyor. Sütün ona çok zararlı olduğunu biliyoruz. İçimiz sızlayarak veriyoruz ancak tek yediği besin o. Biraz su içiyor. Ona ne yedirebileceğimizi bilmiyoruz. Belli ki bunu dışarıya bırakan insan başka bir şey veriyormuş. Ancak biz bunu bilmediğimizden hayvanı besleyemiyoruz. Çok zayıf kaldı. Güzel bir hayvan ama dışarıda çok kirlendi. Belli ki kendisi yaşamayı, ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini bilmiyor. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama önümüz kış. Bu hayvan kışı dışarıda geçiremez. O yüzden mümkünse sahiplenecek bir insan arıyoruz. İnsan evladı gibi bakacak birini bekliyoruz. Bugün alıp yarın dışarı bırakacak bir insan istemiyoruz" dedi.

"Lütfen şu kedilerin yuvalarına dokunmasınlar"

Kedinin kalması için konulan kartonun ortadan kaldırılmasıyla ilgili de konuşan Dönmez, "Ben bir karton buldum. Kartonun içine evden havlu getirmiştim. İçine havlu koymuştum ancak kartonu alıp götürmüşler. Lütfen şu kedilerin yuvalarına dokunmasınlar. Başka bir karton buldum, getirdim. Ancak bu sefer de kutu küçük geldi. Kıyamam, açıkta kaldı bu hayvan. İçim sızlıyor. Ona bir yuva şart. Mümkün değil, dışarıda yaşayamaz. Ev kedisi olduğu bariz belli, şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Terkedilen Kediye Destek Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Terkedilen Kediye Destek Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement