Eskişehir\'de Tişört Yarışı

Eskişehir'de vatandaşlar bir seyyar tişört satıcısının ürünlerini alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bir seyyar tişört satıcısı dikkat çekti. Yere sererek sunduğu ürünler ile vatandaşları etrafına toplayan satıcı, caddede bulunan kaldırımda kalabalık oluşmasına sebep oldu. Bu durum vatandaşların tişörtleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarışmasına sebep oldu. - ESKİŞEHİR