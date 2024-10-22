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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 359 bin 613 'e ulaştı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 481 adet artarak, 359 bin 613 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 201 bin 20 adeti otomobil, 54 bin 501 adeti kamyonet, 56 bin 117'i motosiklet, 28 bin 184 adeti traktör, 11 bin 595 adeti kamyon, 4 bin 389 adeti minibüs, 2 bin 653 adeti otobüs, bin 154 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293'e ulaştı. - ESKİŞEHİR