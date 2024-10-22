Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 359 Bin 613 - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 359 Bin 613

Eylül sonu itibarıyla Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2 bin 481 artarak 359 bin 613 oldu.

22.10.2024 10:56
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 359 bin 613 'e ulaştı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 481 adet artarak, 359 bin 613 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 201 bin 20 adeti otomobil, 54 bin 501 adeti kamyonet, 56 bin 117'i motosiklet, 28 bin 184 adeti traktör, 11 bin 595 adeti kamyon, 4 bin 389 adeti minibüs, 2 bin 653 adeti otobüs, bin 154 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 359 Bin 613 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 359 Bin 613 - Son Dakika
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