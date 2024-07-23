Eskişehir'de 2 Temmuz'da kullandığı motosiklet ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Melih Can Polat'ın arkadaşları, kestikleri kurbanın etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Eskişehir- Ankara kara yolunda 2 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında, motosikleti ile bariyerlere çarpan 23 yaşındaki Melih Can Polat, hayatını kaybetti. Melih Can Polat'ın da içinde bulunduğu SkyRiders Motosiklet Kulübü'nün üyeleri, kazada kaybettikleri arkadaşlarının hayrına kurban kesti.
Kulüp üyeleri, kestikleri kurbanın etlerini Gündoğdu ve Zincirlikuyu mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin arkadaşlarından anlamlı jest - Son Dakika
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