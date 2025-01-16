Eskişehir'de Turşu Satışı Patladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Turşu Satışı Patladı

Eskişehir\'de Turşu Satışı Patladı

Güray Atalay, gripten korunmak isteyenlerin turşuya talebinin %70 arttığını belirtti.

16.01.2025 14:09
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Eskişehir'de turşu satışı yapan Güray Atalay, gripten korunmak isteyenlerin turşuya ve turşu suyuna yoğun talep gösterdiğini belirterek, "Satışlarımızda normal zamana göre yüzde 70 gibi bir artış var" dedi.

Kış aylarında soğuk havanın etkisini göstermesiyle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar da yayılıyor. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise doğal şifa kaynağı olan turşuya ve turşu suyuna yoğun talep gösteriyor. Eskişehir'de turşu satışı yapan Güray Atalay, "Grip gibi hastalıktan korunmak isteyenler turşuya ve turşu suyuna rağbet gösteriyor" dedi.

"Satışlarımızda normal zamana göre yüzde 70 gibi bir artış var"

Turşuya ve turşu suyuna vatandaşların yoğun talebi olduğunu belirten esnaf Güray Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Şu günler turşu sezonu. Eylül ayında yoğunluk başlıyor ve Mayıs ayına kadar devam ediyor. Şu anda da havaların soğuk olmasından dolayı vatandaşın turşuya ve turşu suyuna büyük talebi var. Grip gibi hastalıktan korunmak isteyenler turşuya ve turşu suyuna rağbet gösteriyor. Satışlarımızda normal zamana göre yüzde 70 gibi bir artış var. Turşu suyunu özellikle şişelerle alıp evine götürüyor. Evde ailecek turşu suyu içiyorlar. Bardakla turşu suyu alıp içen kişi sayısı da arttı. Günde yaklaşık 300 bardak turşu suyu satıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Turşu Satışı Patladı - Son Dakika

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