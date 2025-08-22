Eskişehir\'de Tütün Eğitimi ve Danışmanlık

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsünde düzenlenen etkinlikte personele tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitim, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve bireylerin sigarayı bırakma süreçlerine destek olmak hedefiyle yapıldı. "2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında düzenlenen programda, Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararları" konulu sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin ardından, "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Hizmeti" çerçevesinde personele poliklinik hizmeti sunularak sigarayı bırakmak isteyenlere birebir danışmanlık imkanı sağlandı. Sunulan danışmanlık hizmetinin bundan sonraki süreçte de talep eden personel için devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR