Eskişehir'de Tütün Eğitimi ve Danışmanlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Tütün Eğitimi ve Danışmanlık

Eskişehir\'de Tütün Eğitimi ve Danışmanlık
22.08.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, personele tütünün zararları ve sigara bırakma danışmanlığı verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsünde düzenlenen etkinlikte personele tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitim, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve bireylerin sigarayı bırakma süreçlerine destek olmak hedefiyle yapıldı. "2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında düzenlenen programda, Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından "Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararları" konulu sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Eğitimin ardından, "Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Hizmeti" çerçevesinde personele poliklinik hizmeti sunularak sigarayı bırakmak isteyenlere birebir danışmanlık imkanı sağlandı. Sunulan danışmanlık hizmetinin bundan sonraki süreçte de talep eden personel için devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Tütün Eğitimi ve Danışmanlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:23:45. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Tütün Eğitimi ve Danışmanlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.