Eskişehir'de Yabancı Öğrenciler için Etkinlik - Son Dakika
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Eskişehir'de Yabancı Öğrenciler için Etkinlik

Eskişehir\'de Yabancı Öğrenciler için Etkinlik

Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde yabancı öğrencilerin entegrasyonu için etkinlik yapıldı.

18.05.2025 13:53
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Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi'nde, yabancı öğrencilerin uyum ve entegrasyonuna yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi.

Taşbaşı Kültür Merkezi'nde, Eskişehir'deki yabancı öğrencilerin uyum ve entegrasyonuna yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin organizatörlüğünü şehir meclisi bünyesinde kurulan ESPAT çalışma grubu üstlendi. Organizasyonun temel amacı, büyük bir bölümü Rus ve Ukraynalı olan yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu topluluğun faaliyetlerini tanıtmak ve onların şehir hayatına aktif katılımını vurgulamak oldu. Etkinlik Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ferdi Bozkurt'un konuşmaları ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından kulübün yabancı üyeleri tarafından hazırlanan "Ofelia'nın Gölge Tiyatrosu" adlı tiyatro gösterisi ile sona erdi. ESPAT çalışma grubu başkanı Veronica Aydın çalışma grubu hakkında "Bizim çalışma grubumuz yurtdışından Eskişehir'e gelenlere adaptasyon için yardımcı oluyor. Kulübümüze gelen tüm yabancılara ne konuda desteğe ihtiyaçları olursa yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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