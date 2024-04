Eskişehir\'de Yangın Sonrası Yardım Yağmuru

Yerel

Eskişehir'de evinde çıkan yangın sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda zor durumda olduğunu belirten 4 çocuk annesi Ayşe Kaya'ya birçok yerden yardım geldi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Emek Mahallesi'nde 4 çocuğuyla parka çıkan Ayşe Kaya'nın evinin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, alevlerden dolayı evin başta mutfağı olmak üzere birçok bölümü kullanılamaz hale gelmişti. Eskişehir Valiliğinden Odunpazarı Belediyesine kadar birçok kurum ve dernek ailenin evine sıfır eşyalar alıp odaları yeniden dizayn etti.

"Allah herkesten razı olsun"

Aldığı destek için teşekkür eden Ayşe Kaya, "Çocuklarım için yatak odası geldi, yatak odam geldi, salonuma oturma grubu geldi. Diğer odamda aynı yenilendi, buzdolabım da geldi, çamaşır makinem yeni alındı, bulaşık makinesi alındı. Daha sonra mutfağımın içinde ölçü falan aldılar. Onlar da gelecek inşallah. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ettim. Odunpazarı Kaymakamlığı da yardım etti. Derneklerden, çevredekilerden duyan herkes geldiler bana, Odunpazarı Belediyesinden de, Eskişehir Valiliğinden de geldiler. Herkes yardımcı oldu. Çok mutluyum, Allah Herkesten razı olsun. Yani yardımdan alıyordum. Her şey sıfır alındı bana. Çatalından, bardağına kadar her şeyi yepyeni, çocuklarıma kıyafet, yatak odası, halılar her şeyi aldılar. Buradan da zaten ölçü falan aldılar. Allah nasip ederse bunları da yaptıracaklar inşallah. Allah herkesten razı olsun, vesile olan herkesten" dedi.

"Hem kaymakamlık hem valilikten bu destekler geldi"

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl ise yapılan yardımlar hakkında, "İtfaiyeden gelen gerekli raporları hazırlatıp kaymakamlığa sunduk. Sağ olsun Kaymakam Bey çok ilgilendi. Aileye gerekli yardım destek yapıldı. Hem vatandaşlarımız hem kaymakamlık hem valilikten bu destekler geldi. Dernekler de yine aynı şekilde, herkese çok çok teşekkür ediyoruz duyarlılığından dolayı. İnşallah bu saatten sonra da aile daha da iyileştirilmeye gidildi. Yine halen takipte bulunuyoruz tabii biz bu konuyla ilgili. Şu an yani her şey yolunda. İnşallah bundan sonra da daha güzel olur, daha mutlu olurlar. İhlas Haber Ajansı'nın yapmış olduğu zaten haberden dolayı böyle bir, yardım kampanyası oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Sesimizi daha iyi duyurduk. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR