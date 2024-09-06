Eskişehir\'de Çocuklara Kırtasiye Desteği

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Eskişehir'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yardıma muhtaç öğrenciler için bir araya gelen Eskişehirli hayırseverler, gerçekleştirdikleri özel etkinlik ile çocukların hem eğlenmesi sağladı, hem de kırtasiye eşyaları dağıttı.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, son olarak yardıma muhtaç çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için organize oldu. Bu çerçevede, dün akşam saat 18.00'da Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Akyıl Sokak üzerindeki bir halı sahada özel etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk olarak çocukların doyasıya eğlenebileceği çeşitli oyunlar oynanırken, müzik eşliğinde topluca dans edildi. Sonrasında ise yardıma muhtaç çocuklar için kırtasiye eşyalarının dağıtımı yapıldı. Mahallelinin de katıldığı etkinlikle ilgili çocuklar teşekkürlerini iletirken, hayırseverler yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.

"Toplam 270 çocuğa kırtasiye dağıtımı yapacağız"

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu Yöneticisi Ayşegül Bozbaş, "Sosyal platformda kurmuş olduğumuz bir yardım grubumuz var. Grubumuz gönüllülerden oluşuyor. Bugün geleneksel hale getirdiğimiz çocuk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklara okul öncesi kırtasiye eşyası dağıtıyoruz. Bu esnada da çocukların eğlenmesini, mutlu olmasını ve enerjilerini atmalarını istiyoruz. Okul başlamadan önce hep birlikte buradayız. Gönüllü yardımseverleri aramıza bekliyoruz. Toplam 270 çocuğa kırtasiye dağıtımı yapacağız" dedi.

"Kardeşlerimizle beraber olduğumuz için çok mutluyuz"

Etkinliğin gerçekleştirildiği bölgede yaşayan çocuklardan birisi olan 15 yaşındaki Nurettin Bilal Bağdat ise, "Mutluyuz. Böyle kardeşlerimizle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Mahallemizde böyle bir etkinlik olduğu için de muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Bayrak ve ebelemece oynadık, çok eğlendik" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR