Eskişehir'de 'Yaşlılar Hanı' Projesi Başlatıldı

Eskişehir'in İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan 'Yaşlılar Hanı' projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülerek çalışmalara başlandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Orhan Bayrak, Yaşlılara Destek Programı (YADES) ile Türkiye'de ikamet eden 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda ve/veya gündüz merkezlerde gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlandığını belirtti. Bayrak, "Bu kapsamda YADES 2024 yılı uygulaması için Han Belediyesi tarafından hazırlanan "Yaşlılar Han'ı" projesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce proje uygun görülmüştür. Proje kapsamında ilçede ikamet eden ve 65 yaş üstü olan 20 yaşlının ikametlerinin temizlenmesi, pazar alışverişlerinin yapılması (hafta da bir); proje kapsamında temin edilecek çamaşır yıkama ve kurutma makinası ile çamaşırlarının alınıp; yıkama ve kurutma işlemlerinin yapılarak kişisel hijyenlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu proje ile yaşlıların kendi ata topraklarında yaşamanın onlara verdiği mutluluğu ve huzuru koruyabilmek için; yaşam alanlarının temiz ve düzenli hale gelmesini sağlayabilmek ve Han İlçesini Yaşlılar Hanı'ı olarak hatırlamaları ve anlatmaları hedeflenmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR