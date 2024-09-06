Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Eskişehir\'de Yaz Kur\'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Şeker Camii Hocası Ahmet Dinç ve Şeker Mahalle Muhtarı Canan Arı tarafından muhtarlık parkında yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi. Programda çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve yemek ikramı yapıldı. Muhtar Canan Arı, hocalara teşekkür ederken, Hoca Ahmet Dinç ise çocukların dinini, bayrağını, vatanını ve milletini sevmelerini sağladıklarını belirtti.

06.09.2024 12:55
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Eskişehir'de Şeker Camii Hocası Ahmet Dinç ve Şeker Mahalle Muhtarı Canan Arı tarafından muhtarlık parkında yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen Programda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenip yemek ikramında bulunuldu. Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, programda yapmış olduğu konuşmasında, "Çocuklarımızın minik kalplerini fethederek onlara Kur'an ve vatan sevgisi, haram ve helal kavramlarını öğreten, çocuklarımızın bir ömür hayatlarında rehber olacak bilgilerle donatan Şeker Camii hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık" dedi.

"Dinini, bayrağını, vatanını ve milletini seven bireyler yetiştiriyoruz"

Şeker Camii Hocası Ahmet Dinç ise, "Kur'an-ı Kerim bizim rehberimiz, yol göstericimizdir. Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları çocuklarımızın anlayacağı dilden öğreterek onları dinini, bayrağını, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Yarın bu camilere, bu Kur'an kurslarına, okunan ezanlara sahip çıkacak bu evlatlarımızdır. Ecdattan bu mukaddes toprakları emanet aldık. Bu emaneti gelecek nesillere emanet etmek hepimizin boynunun borcudur. Benimle birlikte Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza rehberlik eden bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi - Son Dakika
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