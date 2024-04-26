Eskişehir\'de Hava Sıcaklıklarının Yükselmesiyle Yazlık Çiçek Satışları Erken Başladı

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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle yazlık çiçek satışlarının erken başladığını ifade eden çiçekçi esnafı, mevsimlik çeşitlerin bolca sulanmasını ve değiştirilen toprağın kalitesine dikkat edilmesini tavsiye etti.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Bu yıl kış mevsiminin yağışsız geçmesine ve sıcaklıkların erken başlamasına bağlı olarak yazlık çiçek çeşitlerinin satışları şimdiden başlarken, esnaf vatandaşların dikkat etmesi gereken detayları anlattı. Vatandaşların yazlık çiçek alırken bu çeşitlerin suyu çok sevdiklerini unutmaması gerektiğine dikkat çeken çiçekçiler, ucuz toprakların sineklenme yaptığını ve bitkiye zarar verdiğini vurgulayarak kaliteli paketler alınmasını tavsiye etti. Bazı çiçeklerin güneşi, bazılarının ise gölgeyi sevdiğini belirterek vatandaşların bitkinin türüne göre duyarlı davranması gerektiğini dile getiren çiçekçi esnafı, son dönemlerde en çok ortanca, yasemin, begonvil, hanımeli, petunya ve sardunya gibi kokulu çeşitlerin tercih edildiği bilgisini de paylaştı. Yazlık çiçek fiyatları an itibariyle 150 liradan başlıyor.

"Yazlık çiçeklerin bolca sulanmasına ve perlitli toprak kullanımına dikkat edilmeli"

Eskişehir'de çiçekçilik yapan Nurgül Çelik, mevsim itibariyle yazlık ve açan çiçek türlerinin satışına başlandığını aktardı. Müşterilerinin de ekim yaptıkları bir döneme girdiklerinden bahseden ve kaliteli toprak kullanılmasının önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Normalde bizim Eskişehir mevsimi daha kışlık bir iklim olduğu için mayıs gibi başlıyordu ama havalar sıcak gittiği için bu yıl erken başladı. O yüzden toprak satışlarımız arttı. Onun dışında çiçekli çiçek satışlarımız arttı. Yalnız çiçekli çiçek alırken bütün herkesin dikkat etmesi gereken tek şey çok su sevdikleri. Güneşin de durumuna göre bu çiçekler her gün sulanmalı. Ortanca, yasemin, begonvil, hanımeli, petunya ve sardunya gibi kokulu çiçekler daha çok tercih ediliyor. Bunlar en çok satılan çiçekler arasında. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum, çiçek toprağınızı lütfen çiçekçiden alın. Çünkü marketlerdeki ucuz topraklar sinek yapıyor. Bu mevsim tam toprak değiştirme mevsimi. Toprağı, toprağının kalitesini bildiğiniz yerden alın. Toprağın içinde perlit denilen çiçeği besleyen bir madde var. Bu nedenle perlitli toprak kullanımına dikkat edilmeli. Yazlık çiçeklerde en çok suya dikkat edilmeli. Bazı çiçekler güneş, bazı çiçekler gölge seviyor. Mesela ortanca gibi tam mevsim çiçeği var. Onlar gölgeyi daha çok seviyorlar ve toprağın içindeki vitaminlere göre renk alırlar. O yüzden ne renk olsun istiyorsanız toprağınızı ona göre beslemeniz gerekiyor. Yazlık çiçekler fiyatlarımız çok pahalı değil, şu anda uygun seviyelerde. 150 liradan liradan başlıyor, ortancalar ithal geldiği için onlar 750 lirayı buluyor" dedi. - ESKİŞEHİR