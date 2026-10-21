Eskişehir'de yeni bakım personeli deneyimli meslek elemanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Eskişehir'de yeni bakım personeli deneyimli meslek elemanlarıyla bir araya geldi

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Eskişehir\'de yeni bakım personeli deneyimli meslek elemanlarıyla bir araya geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Eskişehir'de göreve yeni başlayan bakım personeline Mentörlük ve Eğitim Programı düzenlendi. Programda deneyimli meslek elemanlarının saha tecrübesini paylaşması ve personelin kurum kültürüne uyumunun hızlandırılması amaçlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Eskişehir'de taşra teşkilatında göreve yeni başlayan bakım personeline yönelik hazırlanan 'Mentörlük ve Eğitim Programı' gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan programda, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görev yapan deneyimli meslek elemanlarının sahaya ilişkin bilgi, birikim ve tecrübelerini yeni personelle paylaşmasını sağlamak amaçlandı. Çalışma ile göreve başlayan personelin mesleki gelişimine rehberlik edilmesi, kurum kültürüne uyum süreçlerinin hızlandırılması ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına katkı sunulması hedeflendiği belirtildi. İl Müdürü Orhan Bayrak'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, sunulan bakım ve sosyal hizmet modellerinde niteliğin artırılmasında tecrübe paylaşımı ve kurum içi dayanışmanın kritik rol oynadığı vurgulandı.

Kaynak: İHA
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