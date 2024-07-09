Eskişehir\'de Yeni Sağlık Merkezi 2025\'te Tamamlanacak

Yerel

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yapımına geçtiğimiz Şubat ayında başlanan Sarıcakaya Entegre Sağlık Merkezi'nin Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacağını belirterek, "Daha hızlı ve etkili sağlık hizmetleri sunacak merkezde, 3 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet verecek" dedi.

Bildirici, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları ziyaretleri sırasında sağlık kuruluşlarındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hastane yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu ziyaretler sırasında, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Mihalgazi Kaymakamı Faruk Çiçek ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya gelerek ilçelerde sunulan sağlık hizmetleri üzerine kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Heyet üyeleri, ziyaretler sırasında, 7 Şubat 2024 tarihinde yapımına başlanan Sarıcakaya Entegre Sağlık Merkezi inşaatını yerinde inceleyerek projeyle ilgili bilgi aldılar. 1 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanması planlanan merkezde, 3 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet verecek. İnşaat sürecinin son durumu, merkezin hizmete girmesiyle birlikte bölge halkına sağlanacak sağlık hizmetlerinin niteliği ve kapsamı hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Yeni sağlık merkezi, tamamlandığında, Sarıcakaya ve çevresindeki vatandaşlara daha hızlı ve etkili sağlık hizmetleri sunarak, bölgedeki sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecektir. İl Sağlık Müdürü Bildirici, bu projenin bölge halkına getireceği faydaların altını çizerek, sağlık hizmetlerinde sürekli iyileşme ve gelişme hedeflerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR