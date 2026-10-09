Eskişehir'de yurt öğrencileri Hasan Kalın'la toplantıda bir araya geldi

Eskişehir'de yurtlara yeni katılan öğrencilerle iletişim toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yurda uyum süreçleri ele alınırken, talep ve önerileri dinlendi. Gençlerin görüş, beklenti ve ihtiyaçları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin daha huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt hayatı geçirmeleri için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.