Eskişehir'de yurt öğrencileri Hasan Kalın'la toplantıda bir araya geldi

Eskişehir'de yurt öğrencileri Hasan Kalın'la toplantıda bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de yurtlara yeni katılan öğrencilerle iletişim toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katıldığı toplantıda öğrencilerin uyum süreçleri, talep ve önerileri ele alındı; güvenli yurt hayatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Eskişehir'de yurtlara yeni katılan öğrencilerle iletişim toplantısı gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yurda uyum süreçleri ele alınırken, talep ve önerileri dinlendi. Gençlerin görüş, beklenti ve ihtiyaçları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Gençlerin daha huzurlu, güvenli ve verimli bir yurt hayatı geçirmeleri için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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