Eskişehir\'de yurtlar yeni dönem öncesi tek tek denetleniyor

Eskişehir'de öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi.

Yurtların açılmasına sayılı günler kala Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şehirdeki yurtları tek tek ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceliyor. Gençlerin yeni dönemde güvenli, temiz, konforlu ve huzurlu ortamlarda barınabilmeleri için yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Müdürü Kalın, eksikliklerin giderilmesi ve hazırlıkların eksiksiz tamamlanması yönünde incelemelerde bulunuyor. Yeni dönem öncesi tüm yurtlarda hazırlıklar titizlikle sürüyor.