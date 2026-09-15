Eskişehir'de yurtlar yeni dönem öncesi tek tek denetleniyor
Eskişehir'de öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, açılışa sayılı günler kala şehirdeki yurtları ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceliyor ve eksikliklerin giderilmesi yönünde incelemelerde bulunuyor.
Eskişehir'de öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi.
Yurtların açılmasına sayılı günler kala Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şehirdeki yurtları tek tek ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceliyor. Gençlerin yeni dönemde güvenli, temiz, konforlu ve huzurlu ortamlarda barınabilmeleri için yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Müdürü Kalın, eksikliklerin giderilmesi ve hazırlıkların eksiksiz tamamlanması yönünde incelemelerde bulunuyor. Yeni dönem öncesi tüm yurtlarda hazırlıklar titizlikle sürüyor.
Kaynak: İHA
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