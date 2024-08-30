Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Eskişehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Eskişehir'de yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlama programı çerçevesinde, gerçekleştirilen gösterilerin ardından resmi geçit töreni yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra birçok protokol mensubu, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

30.08.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Eskişehir'de yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlama programı çerçevesinde, gerçekleştirilen gösterilerin ardından resmi geçit töreni yapıldı.

Valilik Meydanı'nda saat 09.00'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni'yle başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı kutlama programı, Atatürk Bulvarı'nda devam etti. Saat 10.30'da coşkuyla başlayan program çerçevesinde, ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy törene katılan protokolün ve halkın bayramını kutladı. Ardından saygı duruşu yapılıp askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı söylenirken, Hava Pilot Binbaşı Tuğrul Yener tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı. Vatandaşların yanlarına aldıkları Türk bayraklarıyla takip ettiği program İki Eylül Ortaokulu öğrencisi Zeynep Seda Kuzu'nun 30 Ağustos'la ilgili şiir okunması, İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Komando Birlikleri'nin tüfeklerle hareketli gösterisinin seyredilmesi, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencisi Baran Tunçoğlu'nun şiirini seslendirmesi, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve uçak geçişiyle devam etti. Program, resmi geçit töreniyle birlikte sona erdi.

"Ulu önder Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyoruz"

TSK adına konuşan Hava Pilot Binbaşı Tuğrul Yener, "Yüce Türk ulusunun ulu önder Atatürk'ün liderliğinde ordusu ile omuz omuza son derece zor şartlar altında bağımsızlığı için verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı günün 102'nci yıl dönümünü sevinçle, gururla bir kez daha kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, ulu önder Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyoruz. Türk tarihine altın harflerle 30 Ağustos Zaferi tarihin her döneminde hür yaşamış olan yüce Türk ulusunun ulu önderin etrafında kenetlendiği, milli birlik ve beraberliğin ruhu içerisinde 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir" dedi.

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, silahlı kuvvetler mensupları, diğer protokol mensupları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika

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