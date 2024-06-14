Eskişehir'deki Hayvan Pazarında Üreticilerin Kalacak Yeri Yok

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Eskişehir'de bulunan hayvan pazarında kurbanlıklarını satmaya çalışan vatandaşlar, geceleri kalacak yerleri olmadığı için hayvanlar için ayrılan bölümlerde betonun üzerinde yatıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarlarındaki yoğunluk artıyor. Eskişehir'de her yıl olduğu gibi hayvan pazarına kurbanlık getiren üreticiler müşterilerini bekliyor. Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Pazarı'nda uzun yıllardır devam eden bazı sorunların, bu yıl da devam ettiği üreticiler tarafından iddia edildi. Pazarda hayvanlarını yerleştiren satıcıların en büyük problemi ise kalacak yerlerinin olmaması. Evlerinden oldukça uzakta olan üreticiler akşam olduğunda, yatacak yerleri olmadığı için hayvanlarının kaldığı yerlerde beton üzerine yatıyor. Kokudan ve sinekten dolayı uyumanın zor olduğunu söyleyen üreticiler, diğer illerdeki hayvan pazarlarında otel hizmeti verildiğinin altını çizdi. Kalacak yerin yanı sıra hayvanlarını bulunduğu yerde elektrik kaynağı, duş ve tuvaletin yeterli sayıda olmadığına da değinen satıcılar, telefon şarjı, duş, tuvalet gibi ihtiyaçları için dahi sıra beklediklerini ifade etti.

"Gece sabaha kadar böyle yerde yatıyoruz"

Eskişehir'deki hayvan pazarına Konya'dan babasıyla gelen 22 yaşındaki Hamza Şener, diğer illerde üreticinin daha çok düşünüldüğünü ve imkanların daha iyi olduğuna değindi. Hayvan pazarında düzeltilmesi gereken sorunlardan bahseden Şener, "Özellikle Sivas, Ankara ve Konya. Gittiğimiz başka pazarlarının hizmetleri buraya göre daha üstün, otel hizmetleri var. Çeltik ilçesindeki pazar bile buraya nazaran daha iyi. Buranın diğer sorunu ise tuvalet kullanılmaz halde temizlenmediği için. Nerden baksanız burada hayvancı 500 ila 600 kişi var. Balyaların üstünde yatıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yatacak başka bir yerimiz yok. Sivrisinek çok fazla zaten bu eski yerlerin genelinde bir sorun. Panelvan şeklinde barakalar çıktı artık, her yere kurulabiliyor. Otel yapılamıyorsa bile 15 ila 20 tane panelvan koysunlar. Bu çok zor değil" dedi. - ESKİŞEHİR