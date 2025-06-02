Eskişehir'deki Mevsimlik Tarım İşçileri Elektrik ve Su Sıkıntısı Çekiyor

2025 yılında elektriksiz yaşama mahkum oldular

Telefonlar araçlarda şarj ediliyor, çamaşırlar elde yıkanıyor, gıda malzemeleri muhafaza edilemiyor

Elektrik ve su sıkıntılarının çözülmesi için hangi kuruma gittilerse başarılı olamadılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşadıkları çadırlarda elektrik ve su sıkıntısı yaşayan mevsimlik tarım işçileri, yetkili kurumların içerisinde bulundukları bu zor duruma artık çözüm üretmesini bekliyor.

Alpu ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri işten geriye kalan zamanlarda çadırlarda kalıyor. Aileleriyle birlikte zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, yıllardır elektrik ve su sıkıntısı yaşadıklarını, artık çözüm istediklerini anlattılar. Hangi kuruma müracaat etseler bir sonuç alamadıklarını belirten vatandaşlar, elektriklerin olmaması nedeniyle telefonlarını araçlarda şarj ediyor, çamaşır makineleri de çalışmadığı için kadınlar kıyafetleri elleriyle yıkarken, buzdolaplarının çalışmaması sonucunda vatandaş gıda malzemelerini muhafaza etmekte büyük zorluk yaşıyor. Perişan olduklarını dile getiren mevsimlik tarım işçileri, içerisinde bulundukları bu zor duruma artık müdahale edilmesini bekliyor.

"Şu anda yalnızca elektrik ve su istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok"

İçerisinde bulundukları zor durumu anlatan tarım işçisi Mehmet Arslan, "Şarjlarımızı ve ampullerimizi araçlara bağlıyoruz. Araçlar şu anda çalışmıyor, her gün aküsü bitiyor. İttiriyoruz, ittire ittire nefesimiz tükendi. Gerçekten yazık. Bize bakan, sahip çıkan, destek veren yok. Tarım için Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geldik ama bize bakım sıfır. Gelenler bunu düzelteceğini söylüyor ama sonuç alamıyoruz. Belediyeye, kaymakamlığa gittik, 'Gidin, biz hallederiz' diyorlar ama halleden yok. Belediye başkanı ile görüştüler ama yine bakan olmadı. Çocuklar perişan oldu, etlerimiz koktu. Her 2-3 günde bir hastaneye gidiyoruz, raporlarımız hastanede. Çamaşırlarımızı elle yıkıyorlar. Hastalarımız var. Biz 06.00'da işe gidiyoruz 17.30'da geliyoruz. Gelene kadar saat 19.00 oluyor. Ekmek mi yetişecek çamaşır mı? 2025 geldi ama maalesef durum böyle. Şu anda yalnızca elektrik ve su istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok. Yol falan istemiyoruz" dedi.

"Sene 2025, hangi çağda yaşıyoruz?"

Çocukları hasta olduğu zaman elektrik olmaması nedeniyle buhar makinesini çalıştıramadıklarını dile getiren Hamit Kaya ise, şunları söyledi:

"Perişan durumdayız. Tüm yetkililerden rica ediyoruz, bize elektrik getirsinler. Hasta, yaşlı var. Buhar makinesi takmak istiyorlar, kimse takamıyor. Bazen çocukları köye gönderiyoruz, kovuyorlar. Köylü ne yapsın? 1-2 gün değil, 1 hafta değil ki adam idare etsin. Yetkililer sürekli geleceklerini söylüyorlar ama gelmiyorlar. Bizim milletvekillerimiz seçim olduğu zaman direkt geliyorlar, oylarımızı onlara basıyoruz ama oyunu verdikten sonra hiçbir faaliyet yok. Sene 2025, hangi çağda yaşıyoruz?"

Bu arada, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tarım işçilerine tahsis edilen alanların kalıcı olmaması, hali hazır arazi üzerinde araç-çadır-konteyner gibi yerler için elektrik bağlanması taleplerinde; şartlara bağlı olarak (pandemi, mevsimsel şartlar, çadır kapasitesi, elektrik haricinde su, yol vb. alt yapı tesislerinin zamanla değişkenlik göstermesi, ekonomik şartlar gibi) değişken olması, kalıcı yapı sınıfında herhangi bir yapının bulunmadığı bilinmektedir. Bu noktada şirketimiz tarafından, tarım işçileri konaklama bölgelerine aydınlatma amaçlı ve telefon şarjı gibi zaruri ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla çadırların kurulduğu bölgeye ait Valilik tarafından verilen yer tahsis belgesi, bağlı bulunulan Valilikler/Kaymakamlıkça tarım işçileri konaklama bölgesinde enerji kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge/yazı ile birlikte ilgili mevzuatlara uygun olarak onaylatılacak elektrik projesi ile tesisatının hazırlatılması sonrası abonelik işlemlerinin yürütülebilmektedir" denildi.