Eskişehir'deki Yangın ve Tepkiler

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin raporda yer alan "İşçilerin yanmaz kıyafet giymediği" tespiti, Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun tepkisine yol açtı. Platform adına konuşan Mert Yedek, bazı kişiler için soruşturma izninin verilmediğini öne sürerek sorumluların korunmaya çalışıldığını savundu.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 22 Temmuz'da 2025'te Eskişehir'in Seyitgazi İlçesinde çıkan yangında, söndürme işlemleri esnasında 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Yangını ve sonrasında yaşanılanları hatırlatan Avukat Mert Yedek, sorumluluğu olan kamu görevlilerinin soruşturulmasına izin verilmemesine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Soruşturmaya dahil edilen üst düzey sorumluluğu bulunan Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü'nde ve Eskişehir ilinde görev yapan ilgili diğer kamu görevlilerinin soruşturulması Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığınca engellendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Soruşturmanın titizlikle ve kamuoyuyla bilgi paylaşılarak şeffaf bir şekilde yürütülmesi beklenirken sorumluların yargıdan kaçırılmasından çıkarılacak tek sonuç, sorumluları korumaktır. Tarafımızca gerekli itirazlar yapılmıştır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce bakılan dosyada henüz soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılmasına yönelik bir karar verilmemiştir."

OLAYDAN KURTULAN 9 KİŞİNİN İFADESİ ALINMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Avukat Yedek, Genel Müdürlük Başmüfettişliği tarafından hazırlanan ve savcılık dosyasına girdikten sonra incelenen raporun tanık beyanları ile çeliştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yangının söndürülmesiyle ilgili ekipman listesi paylaşılarak havadan ve karadan yeterli müdahalenin yapıldığı izlenimi uyandırılmıştır. Fakat bu hususun tanık beyanlarıyla çeliştiği açıktır. Zira yangına havadan müdahale yapılmadığı, karadan ise yeterli ekipman ve personel olmadan müdahale edildiği yönünde tarafımızca ciddi bir kanaat uyanmıştır. Bu hususların aydınlatılabilmesi için etkin soruşturma yürütülmesi şarttır. Yine aynı raporda ilk etapta 24 yurttaşımıza ulaşılamadığı ama daha sonra 14 yurttaşımızın kurtarıldığı fakat 10 yurttaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı raporlanmıştır. Fakat olaydan kurtulan 14 yurttaşımızdan 9'unun ifadesi alınarak konu ile ilgili bilgisine başvurulmamıştır. Fazlasıyla hassas ilerlemesi gereken soruşturmada bu kadar esaslı hata bulunuyorken ihmal olmadığı kanaati kabul edilemez. Derhal soruşturmanın derinleştirilerek kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir."

Yine aynı raporda vefat eden orman işçileriyle ilgili yangın işbaşı eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini eksiksiz aldıklarından bahsedilmektedir. Fakat vefat eden işçiler arasında 2 aylık iş tecrübesi olan yurttaşlar bile bulunmaktadır. Bu kadar kısa sürelerde bu denli büyük bir yangına müdahale ederken gerekli pratik ve teorik eğitimlerin verildiği iddiası ancak hayal ürününden ibaret olabilir. Bütün bu hususlara ek olarak en vahim noktalardan biri ise orman işçileriyle ilgili kişisel koruyucu donanım malzemelerinin teslim edildiğine ilişkin rapordaki kayıttır. Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yanmaz kıyafetlerin dağıtıldığı fakat, yangın ani çıktığı için dağıtım imza altına alınmadan gerçekleştirildiği raporlanmıştır.

RAPORDA, İŞÇİLERİN VERİLEN EKİPMANI KULLANMADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yangın sonrası olay yerinde tamamen yanmış arazöz aracının dolabında 5 adet yanmaz kıyafetin de içinde olduğu çantanın da yangında kullanılmadan yandığından bahsedilmektedir. Fakat Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen olay yeri inceleme tutanağında tamamen yanan arazözün yitirdiğimiz işçilerimizden birinin kullanımında olduğu ve kaybettiğimiz arkadaşımızın üzerinde yanmaz kıyafet bulunmadığı sabittir ve araçta 5 adet çanta olduğuna ilişkin hiçbir tespit bulunmamaktadır. Yani Bakanlık raporunda açık açık yitirdiğimiz orman işçileri için yeterli ekipmanın verildiğini fakat ölen işçilerin kendi kusurlarıyla bu ekipmanı kullanmadıklarını raporlamaktadır. Bedenleri kömürleşecek kadar yangına maruz kalan işçilerin bu ekipmanı kendi iradeleriyle kullanmadığını tespit etmek aklımızla alay etmekten başka bir şey değildir.

İHMALLER SONUCU BÜYÜK BİR FACİA YAŞANDIĞI İFADE EDİLDİ

Bu cezasızlık politikasını derinleştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Sorumlular yargı önünde hesap verene kadar adalet talebimizi haykırmaya ve gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bütün bu hususlarca soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılması gerekmektedir. Vefat eden yurttaşların ailelerinin soruşturmanın etkin yürütülmesi adına soruşturmaya dahil edilerek dosyalara erişimi sağlanmalı ve tanık dinletme hakkının kullandırılması gerekmektedir. Bugün bu açıklamayı ailelerin adalet arayışı için de gerçekleştirdiğimizi belirtmek isteriz. Yanmaz kıyafet, ayakkabı, koruyucu nitelikte ekipman, oksijen maskesi, oksijen tüpü, haberleşme amacıyla telsiz vb. ekipmanın verilip verilmediği, denetlenmeden bu cinayetin üstü örtülemez. Yetersiz ekipmanla, hava desteksiz, yeterli personel bulunmadan, iş güvenliğinin bulunmadığı, iletişimin sağlanamadığı koşullarda yaşanan ihmaller sonucu büyük bir facia yaşanmıştır. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket olan AKP iktidarı için bu facianın ne ilk ne de son olacağı açıktır."